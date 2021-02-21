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نائب وزير الصحة المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

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محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل، عن إصابته بعدوى فيروس المستجد "كوفيد-19".
وقال جاتيل - في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد ، "إنه مصاب بأعراض خفيفة بدأت من الجمعة وأنه ينتظر التطعيم ويعتزم مواصلة العمل من منزله".
جدير بالذكر أن لوبيز كان يتحدث بشكل منتظم خلال المؤتمرات الصحفية عن التطورات بشأن كورونا، بما في ذلك استراتيجية المكسيك بشأن اللقاحات، وكان هو الذي أشرف على تعافي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الفيروس.

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