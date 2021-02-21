الصحة التركية تسجل 7 آلاف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التركية،اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى مليونين و631 ألفا و 876 إصابة.

وذكرت الوزارة - في تقريرها اليومي، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل 80 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة إلى 27 ألفا و 983 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت الخميس الماضي أن أكثر من 5 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة بدأت قبل شهر في تركيا.