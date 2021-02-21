طائرة ركاب أميركية تعود بسلام لمطار دنفر بعد عطل في أحد محركاتها

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قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت مما أدى إلى تناثر أجزاء منها لكنها عادت بسلام إلى المطار.

وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد.

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينج 777-200 لكن لم ترد تقارير فورية عن أي إصابات على الأرض.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستجري تحقيقا بالاشتراك مع

المجلس الوطني لسلامة وسائل النقل.

وأظهرت على ما يبدو الصور التي نشرتها إدارة الشرطة تناثر قطع كبيرة خارج منزل وعلى أرض عشبية بعد تطايرها من الطائرة شملت غلاف محرك.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة من الدخان الأسود خلفتها الطائرة.

وقالت إدارة شرطة برومفيلد على تويتر "إذا وجدت أجزاء رجاء لا تلمسها أو تنقلها.

"المجلس الوطني لسلامة وسائق النقل يريد بقاء كل الأجزاء في مكانها من أجل التحقيق".