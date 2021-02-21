نساء كردستان تطلق حملة لجمع 100 ألف توقيع لتقديم أردوغان أمام المحاكم الدولية

أطلقت الحركة النسائية الكردستانية، حملة دولية للتديد بجرائم قتل النساء التى ارتكبها النظام التركى، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ، وأكدت مليكة ياسر ، ممثلة الحركةهو الجانى الرئيسى للجرائم ضد المرأة.

وقالت وكالة "آلاى" الإكوادورية: إن سياسة الحكومة التركية ضد المرأة "جريمة حرب"، مشيرة إلى أن نساء كردستان أطلقت حملة تسعى لجمع 100 ألف توقيع لتقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحاكم الدولية.

وأطلقت الحركة النسائية الكردية في أوروبا (TJK-E)، في نوفمبر الماضي حملة دولية باسم 100 سبب للحكم على الديكتاتور، والتي يسعون من خلالها إلى جمع 100 ألف توقيع لتقديمها إلى الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، قبل ذلك المحاكم الدولية.

وأشارت إلى أن الحملة، التي انطلقت في نفس اليوم الذي يتم فيه الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم ، تشمل 100 حالة رمزية من جرائم القتل النسائية المرتكبة ضد النساء في كردستان وتركيا، في الوقت نفسه، استنكر حزب العدالة والتنمية في كوسوفو الزيادة في هذه الجرائم ليس فقط في باكور (كردستان تركيا) ، ولكن في جميع أنحاء تركيا.

كما حذروا من خلال الحملة، من أن الحروب التي يروج لها أردوغان في الشرق الأوسط ، وفي كثير من الحالات الاحتلال اللاحق للأراضي ، تعرض المرأة التي تعيش فيها للخطر، سواء في روجافا (كردستان سوريا) أو بشور (كردستان العراق) أو ليبيا، تحتفظ الدولة التركية في هذه المناطق بمساحات كبيرة من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، حيث فرضت إدارات فعلية هدفها الرئيسي التغيير الديموجرافي وخطف الناس والنهب، الأصول الطبيعية وقمع منهجي ضد النساء اللواتي يقاومن هذه السياسات.

وفي الدعوة الصادرة عن الحركة النسائية، قالت النساء الكرديات: "سنناضل بإبداع وحزم من أجل الاعتراف بجريمة قتل النساء كجريمة ضد الإنسانية وإدانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان" أمام المحاكم الدولية.

وأشاروا في البيان أيضًا، إلى أنه "في مناطق مختلفة من العالم، تعاني النساء من التأثير المباشر للحكومات الشمولية اليمينية والفاشية والمحافظة والمتحيزة جنسيًا"، والتي "ترتبط جرائم قتل النساء بالحروب في العالم" و "هياكل الاستغلال ، مثل الأبوية ، التي هي أيضًا أساس الحروب".

في الحالة الخاصة بتركيا ، حذر حزب العدالة والتنمية في كوسوفو من أن النظام الحاكم ، المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ، عمّق الفاشية، التي "أصبحت تهديدًا دائمًا للمرأة وللمجتمع الموجه نحو الحرية".

أكدت مليكة ياسر، ممثلة الحركة النسائية الكردستانية ، في حوار مع "سوديستادا" الأرجنتينية ، أن الرئيس أردوغان "هو الجاني الرئيسى للجرائم" ضد المرأة، وأوضحت ياسر: "بهذه الحملة، على الرغم من وجود آلاف الجرائم ، نريد إظهار 100 بطريقة ملموسة". في كثير من هذه القضايا ، رغم أنهم ذهبوا إلى المحكمة ، لم يصلوا إلى شيء. إننا كنساء لا ندين هذه الجرائم التي ثبتت ثبوتها فحسب ، بل ندينها أيضًا بضميرنا وموقفنا ومطالبنا ".

وأضافت "لا نريد أن يكون أردوغان مثل الآخرين الذين كان ينظر إليهم دائما على أنهم قادة للدولة ، وكديكتاتوريين فقط بعد انكشاف جرائم الحرب التي ارتكبوها أو بعد وفاتهم. قال الناشط الكردي: "نريده أن يحاكم الآن". أوضحنا في نداءنا أن قائمة جرائم أردوغان كافية ولا نريدها أن تكون أكبر. بصفتنا الحركة النسائية الكردستانية ، نريد في هذه المرحلة الأولى من الحملة أن نجمع 100 ألف توقيع لمعارضة هذا الدكتاتور وجيشه وشرطته ومرتزقته".

وأوضحت الوكالة، أنه فى بداية العام ، نشرت منصة "دعونا نوقف قتل النساء" تقريرا يكشف عن ارتكاب 300 جريمة قتل للنساء في تركيا في عام 2020 وعثر على 171 امرأة متوفيات في ظروف مريبة، وذكرت المنظمة نفسها أنه في يناير 2021 فقط ، قُتلت 23 امرأة في البلاد وتوفيت 14 أخرى في ظروف غريبة.

وأضافت ياسر: "من خلال ممارسة السياسة ، نتحدث عن جرائم قتل النساء في الأرجنتين والمكسيك وحول العالم "، أضاف الممثل الكردي، في المقابل ، تسعى المبادرة التي أطلقتها في نوفمبر.

كما اعترفت ممثلة الحركة النسائية الكردستانية بأن الأشهر التي قضاها في حملتها سمحت لهن بالاقتراب "مع العديد من النساء الأخريات من الشرق الأوسط ، مع النساء العربيات والأرمن والآشوريات ، ومن مختلف المعتقدات.

وحذرت ياسر، من أن الحرب التي شنها الرئيس التركي هي حرب أيديولوجية ومتحيزة جنسياً وديكتاتورية وهي حرب احتلال، وهي تقوم بهذه الحرب من خلال سياستها في قتل النساء واحتلال الأراضي حيث تقوم باغتصاب النساء "، كما يحدث في مناطق كردستان التي تحتلها الدولة التركية بشكل غير قانوني