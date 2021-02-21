محمد الفلاح - أردوغان: مقتحمو الكونجرس على صلة بحزب العمال الكردستاني

الأحد 21 فبراير 2021

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، وجود صلة بين مقتحمي الكونجرس الأمريكي وحزب العمال الكردستاني، لا سيما أكراد شمال سوريا الموالين للحزب.



وقال أردوغان ، إن من قادوا العمل الشائن ضد الكونجرس الأمريكي ظهرت صلاتهم بتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الفرع السوري لمنظمة "بي كا كا الانفصالية"، على حد تعبيره.

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وتتهمه بالوقوف خلف العمليات المسلحة التي تتعرض له القوات التركية جنوب شرق البلاد، إلا أن دسَّ اسمه في حدث اقتحام الكونجرس يثير الاستغراب.

وأضاف أردوغان في رسالة مرئية بعثها إلى برنامج تلفزيوني بمناسبة انطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية ـ الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن التجارب الماضية تُظهر بشكل مؤلم مدى خطأ محاولة القضاء على تنظيم إرهابي باستخدام تنظيم إرهابي آخر، على حد وصفه.

وفي مسعى إلى التقرب من الإدارة الأمريكية الجديدة، أشار أردوغان إلى أن الهجوم على الكونجرس الأمريكي أثبت مجددًا أن الإرهاب عدو للديمقراطية والإنسانية.

وشهدت واشنطن، يوم 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس.

وأسفرت الأحداث التي تشكل سابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

وتعد تصريحات أردوغان، إدانة مباشرة وبأشد العبارات للحدث، تجنب إطلاقها قبل الإعلان الرسمي عن فوز بايدن، ومحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ لاتهامه بالتحريض على اقتحام الكونجرس.