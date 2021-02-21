شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 600 إصابة جديدة بكورونا و 48 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس السبت، تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 48 وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 405 أشخاص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 137 ألفا و 294 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 177 ألفا و 543 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10298 وفاة.