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كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 416 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 86 الفا و 992 حالة.

وشهدت البلاد أيضا 4 حالات وفاة اضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1557 ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعافى 433 شخصا من بين المصابين بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 77 الفا و516 حالة.

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