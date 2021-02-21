شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 416 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 86 الفا و 992 حالة.

وشهدت البلاد أيضا 4 حالات وفاة اضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1557 ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعافى 433 شخصا من بين المصابين بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 77 الفا و516 حالة.