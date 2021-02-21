شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: العنف ضد المتظاهرين في ميانمار غير مقبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس السبت، إن فرنسا تندد بشدة بعنف قوات الأمن في ميانمار ضد المتظاهرين السلميين الذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان: "العنف الذي ارتُكب في ماندالاي غير مقبول".

وقال عاملون في الطوارئ إن اثنين قتلا في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار أمس السبت عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير وذلك في أكثر الأيام دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.