شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى يكشف عن مساع أوروبية لحظر أنشطة جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت مؤخرا حركة حظر أنشطة جماعة الإخوان ، فى أوربا بعدما أصبح تواجد هذه الجماعة يمثل خطورة كبيرة على هذه الدول ، وانتشار الفكر المتطرف وكذلك تعدد الجرائم الإرهابية ، وذكر تقرير لمؤسسة ماعت الحقوقية ، أن العديد من الدول الأوروبية بدأت فى اتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية وفى مقدمتها النمسا، التى شرعت فى تحجيم أنشطة الإخوان بعد تزايد العمليات الإرهابية.

وقال التقرير، إن التحركات الأوربية ضد جماعة الإخوان سواء كانت معلنة أم لا ، فإنها ساهمت فى إغلاق العديد من الجمعيات التى تديرها الجماعة الإرهابية فى أوروبا، وتتخذ منها ستار لنشر الأفكار المتطرفة أو تمويل الأنشطة الإرهابية .