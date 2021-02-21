يهم الأشخاص في وضعية إعاقة.. مهلة جديدة لإيداع ملفات المباراة الموحدة

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنها منحت مهلة جديدة للمرشحات والمرشحين لاجتياز المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، الذين لم يتم قبول ملفات ترشيحهم.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه “استجابة للطلبات المتوصل بها من طرف بعض المترشحات والمترشحين لمباريات الأشخاص في وضعية إعاقة، لمزمع تنظيمها ابتداء من يوم الاثنين 22 فبراير 2021، الذين لم يتم قبول ملفات ترشيحاتهم، التي تقدموا بها عبر بوابة التشغيل العمومي، إما لعدم ارفاق ملفات ترشيحهم بإحدى الوثائق المطلوبة، أو لارفاقها بوثائق غير الوثائق المطلوبة، أو للإدلاء بمعطيات غير صحيحة، خلال تعبئة استمارة الترشيح، فقد تقرر العمل على معالجة هذه الطلبات حسب الحالة”.

وأفادت الوزارة، بأنه “يمكن للمعنيات والمعنيين بالأمر، تقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق والمعطيات المطلوبة في قرار الإعلان عن المباريات المذكورة، خلال يومي الاثنين 22 والثلاثاء 23 فبراير”.