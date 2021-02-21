محمد الفلاح - حرب النيل على الأبواب.. عضو سابق بمفاوضات سد النهضة يكشف النتائج

الأحد 21 فبراير 2021

حذر عضو سابق في وفد السودان إلى المفاوضات المتعلّقة بسد النهضة من إمكان انفجار الوضع مع إثيوبيا في أي لحظة والدخول في مواجهة عسكرية شاملة بسبب التعنت الذي تبديه أديس أبابا في المفاوضات وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية في ملء الخزان وإدارة السد بمعزل عن دولتي المصب مصر والسودان.



وقال الدكتور أحمد المفتي، السبت، إن إثيوبيا تخطئ خطأ كبيرا في تقدير الموقف حاليا.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "البعد الآخر" الذي تقدمه الإعلامية منتهى الرمحي، على شاشة العربية، أن أديس أبابا لم تعد تمارس سياسة حافة الهاوية وإنما هي تتفاوض من الهاوية نفسها، لأن سياساتها تؤثر على حياة أكثر من 20 مليون سوداني وعشرات الملايين من المصريين الذين سيتم حرمانهم من أهم مقومات الحياة إذا مضت إثيوبيا قُدماً في سياساتها.