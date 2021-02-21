شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: قلقون من تقارير عن إطلاق النار على متظاهري ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس السبت، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من تقارير تحدثت عن إطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين واستمرار الاعتقالات والتضييق على المتظاهرين.

وأضاف برايس على تويتر: "نقف مع شعب بورما". وتعرف ميانمار أيضا باسم بورما.

وقال موظفو طوارئ إن شخصين قتلا في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في ميانمار، عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق الاحتجاجات.