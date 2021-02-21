شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الجديدة: لن أختار مرشحا لا يقبله كل الليبيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت الأمم المتحدة، القوات المسلحة الليبية بمساعدة السلطة الجديدة على عبور الأزمات والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في الوقت الذي شدد فيه رئيس الحكومة الليبية الجديدة على أنه لن يختار مرشحا لا يحظى بالقبول من كافة الليبيين.

وقال رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة: إنه لن يقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل من جميع أنحاء ليبيا.

وأضاف الدبيبة في تغريدة بموقع «تويتر»: نسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: حظيت بلقاءات مثمرة بكل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء المجلس، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة وعملية تشكيل الحكومة.

كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عقب وصوله إلى مقر مجلس النواب بمدينة طبرق، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيس الحكومة عقد عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب من كافة مناطق ليبيا، بالإضافة إلى عدد من المشايخ والأعيان وعمداء البلديات بالمنطقة. وأشار بليحق إلى أن اللقاءات تركزت حول تطورات الأوضاع في البلاد وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بحث مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة، بحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس.

وتحتاج الحكومة الليبية الجديدة إلى الحصول على الثقة من مجلس النواب حتى تبدأ مهامها رسميا، أو سيتم إحالة طلب الثقة إلى ملتقى الحوار وفق مخرجات حوار جنيف.

من جانبها، تستعد اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي إلى عقد اجتماع بعد غد الثلاثاء في تونس استكمالا لمداولات اللجنة إزاء مقترحات القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات نهاية ديسمبر القادم.