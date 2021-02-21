شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 إرهابيين من داعش شمال بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس السبت، عن مقتل خمسة إرهابيين واثنين من الحشد العشائري في عملية نفذتها قوات مشتركة بقضاء الطارمية في شمال بغداد.

وقالت خلية الإعلام في بيان صحفي أمس، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطارمية بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية».

وأشارت إلى أن «القوة تمكنت من قتل خمسة إرهابيين فيما أسفرت العملية أيضا عن مقتل اثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي»، لافتة إلى أن «عملية البحث والتفتيش في هذه المنطقة والتي نفذت فيها المداهمة لا تزال مستمرة».

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد بمقتل خمسة انتحاريين، بينهم الإداري العام في تنظيم داعش الإرهابي في الطارمية.

من جهته، صرح مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي مساء الجمعة بأن مهمة قوات حلف شمالي الأطلسي (ناتو) في البلاد استشارية تدريبية وليست قتالية.

وقال الأعرجي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن «حلف الناتو يعمل مع العراق بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية».