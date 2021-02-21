’’ليه محدش جاب سيرة شركة سوديك".. علاء مبارك يعلق على قرار ’’استرداد الأموال‘‘ بشأن والد زوجته ووزير الإسكان الأسبق

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق علاء، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على قرار لجنة استرداد الأموال بالتصالح مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال مجدي راسخ والد زوجته، بقيمه 1.3 مليار جنيه.

وغرّد علاء عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "‏‎طيب وهل تم إعلان أن شركة سوديك كانت الطرف الأساسي في هذا التصالح ودفعت الجزء الأكبر! ولا ده خبر مش مهم !!".

ويشار إلى أن مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، هو أيضًا حما علاء مبارك.

وكانت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة النائب العام، وقّعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين، محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

وبحسب بيان للنيابة، بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.