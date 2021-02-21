شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الرقمية" منصة إلكترونية تقدم 45 خدمة حكومية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي، أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من البنية التحتية لمصر الرقمية من خلال ربط قاعدة تعاملات المواطن مع الحكومة، وميكنة إجراءات الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي خصصت لإلقاء وزير بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.

وشدد طلعت، علي تعاون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ معلنا تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال أربعة منافذ وهي منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها بشكل تجريبي وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد،ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وفي هذا الصدد نستعرض كل ما يتعلق بمنصة "مصر الرقمية" :

1. تم إطلاق المنصة بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمة في شهر أغسطس الماضي يشترك فيها أكثر من مليون مواطن وتقدم له أكثر من 45 خدمة حكومية رقمية.

2. تضم الخدمات المقدمة عبر المنصه، خدمات المرور حيث يستطيع المواطن تجديد الرخصة واستخراج بدل فاقد للمركبات عبر المنصه، فضلا عن خدمات التموين ذات الأهمية للمستحقين للبطاقةالتموينية، خدمات الشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية

3. أحد الخدمات الهامة التي توفرها المنصة "التوثيق"وقال وزير الإتصالات موضحا : نعلم جميعا الصعوبة التي كان يتكبدها المواطن من استخراج التوكيلات أو إجراء أي مستخرجات، أما اليوم يستطيع المواطن القيام بنحو 90% من خدمات التوكيل عبر المنصة ليتوجه لاحقا في الوقت المناسب له لتسلم التوكيل".

4. الإطلاق الثاني للخدمات عبر المنصة من المتوقع أن يجري خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بواقع 21 خدمة جديدة.

5. من المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية من الخدمات حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية،بالإضافة الى عدد من خدمات التموين والتوثيق والتراخيص

6. المنصه تتيح طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات الكترونيا، تتناسب مع كل أنواع المواطنين وشرائحهم، وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.

يُشار إلي أن المنصة متوفرة لكل من يرغب في التعامل مع التكنولوجيا، أما من لا يرغب في التعامل معها مباشرة يستطيع الحصول علي الخدمات عبر مراكز البريد، ومن لا يرغب في التكنولوجيا أو البريد يحصل علي كل الخدمات من خلال مركز الاتصالات "1599".