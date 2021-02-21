روسيا تجني 13 مليارا من تسليحها لـ 50 دولة

وقال ألكسندر ميخييف، الرئيس التنفيذي لشركة «روس أبورون إكسبورت»، الشركة المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، السبت، خلال مشاركته في معرض الأسلحة «آيدكس 2021»، إنه على الرغم من العقوبات وجائحة كورونا تمكنت الشركة من بيع منتجات عسكرية العام الماضي بقيمة 13 مليار دولار.
وعلى مدى العقد الماضي احتلت روسيا مكانة رائدة في قائمة مصدري الأسلحة في العالم، وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 15 مليار دولار، تشكل حصة «روس أبورون إكسبورت» منها حوالي 13 مليار دولار.
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