الاحتلال يستهدف المزارعين

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرصاص الحي المزارعين الفلسطينيين والأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت النار صوب أراضي المزارعين، وعلى إحدى المركبات التي كانت تسير في المنطقة الحدودية شرق المدينة، دون الإشارة إلى وجود إصابات.



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