مطالبات بوقف النزاعات

وزعت بريطانيا مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، يطالب جميع الأطراف المتحاربة بـ«وقف إنساني مستدام»، لتمكين الناس في مناطق الصراع من التطعيم ضد «COVID-19».

يعيد القرار المقترح تأكيد مطالبة المجلس، في الأول من يوليو الماضي، بـ«وقف عام وفوري للأعمال العدائية» في النزاعات الكبرى من سورية واليمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والسودان والصومال.

جاءت المسودة عقب دعوة وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مجلس الأمن، لتبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مناطق النزاع.