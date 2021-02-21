محكمة روسية تؤيد حكما بالسجن ضد نافالني

أيدت محكمة روسية حكما بالسجن حوالي ثلاث سنوات ضد المعارض أليكسي نافالني، رافضة استئنافا قدمه المعارض، في قضية أثارت إدانة دولية واحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت محكمة مدينة موسكو قد رفضت استئنافا قدمه نافالني، ضد حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف، أمام محكمة ذات درجة أقل، بسبب انتهاك شروط الإفراج المشروط، المتعلق بإدانته بالتزوير عام 2014، مما يمهد الطريق لإرساله إلى مستعمرة عمل كإجراء عقابي.

غير أن العقوبة الفعلية، ربما تكون أقصر، نظرا لأن محامي نافالني يتوقعون أن يقيد له الوقت، الذي قضاه بالفعل في الاحتجاز والإقامة الجبرية.

وهذا يعني أنه يمكن إطلاق سراحه بعد عامين وستة أشهر وأسبوعين، والذي سيكون أواخر يوليو أو أوائل أغسطس 2023.

ويقول فريق المحامين المكلف بالدفاع عنه: إن القضيتين تستهدفان إسكات الخصم السياسي الرئيسي لبوتين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صدر بحق نافالني حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بتهمة انتهاك الإفراج المشروط عنه عقب إدانة سابقة بالاحتيال.