ارتفاع مستويات العنف في أفغانستان

ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن سحب القوات الدولية، بحلول نهاية أبريل تماشيا مع اتفاق مع حركة طالبان.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» «من الواضح أن العنف مرتفع للغاية في الوقت الحالي وهناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم في المفاوضات التي يقودها الأفغان»
وتابع «نحن ملتزمون بإنهاء مسؤول ومستدام لهذه الحرب». وقال إنه بينما لم يتم اتخاذ قرار بعد، «لن تكون هناك مفاجآت».
وجاءت تصريحات أوستن في أعقاب اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «ناتو»، حيث تعهد أوستن للحلفاء بأن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب متعجل أو غير منظم من أفغانستان.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن جنود الجيش الألماني، سيكونون مستعدين للبقاء في أفغانستان، التي مزقتها الحرب لفترة أطول إذا لزم الأمر.
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