قتيلان و30 جريحا في تظاهرات ميانمار

قُتل متظاهران وجُرح نحو 30 آخرين، برصاص حيّ ومطاطي أطلقته شرطة ميانمار السبت، في ماندالاي في وسط البلاد على متظاهرين مناهضين للمجموعة العسكرية، غداة وفاة شابة تعمل في متجر للبقالة، كانت أول ضحية للقمع العسكري.

وقال مدير فريق الإسعاف في ماندالاي هلاينج مين أو، إن شخصين قُتلا بينهما قاصر أُصيب برصاصة في الرأس، مضيفاً أن نصف الجرحى البالغ عددهم حوالى ثلاثين «أُصيبوا برصاص حيّ».

وتجمع مئات من عناصر الشرطة في حوض بناء السفن ياداناربون، في ماندالاي المطلة على نهر إيراوادي. وأثار وجودهم قلق السكان من أن تحاول السلطات توقيف عمال لمشاركتهم في التحركات المناهضة للانقلاب.

وقرع المتظاهرون على الأواني، في خطوة أصبحت رمزاً للتحدي، مطالبين الشرطة بالمغادرة. إلا أن الشرطة أطلقت الرصاص الحيّ والمطاطي لتفريق المتظاهرين.

6 مصابين

وفي وقت سابق، قال عامل صحي، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس «استقبلنا ستة رجال مصابين بجروح بالرصاص، بينهم اثنان جروحهما بالغة». وأضاف أن أحد الجرحى أُصيب في البطن ولا يزال «في حال حرجة».

وتابع «نقلنا الأشخاص الذي أُصيبوا بجروح بالغة والذين يُعتبرون في حال حرجة إلى مكان آخر لتلقي عناية مركزة، لكن لا يمكننا الكشف عن هذا المكان».

وأكد طبيب في المكان أيضا استخدام الرصاص الحيّ. وبرر نقلهم إلى مكان آخر بالقول «ليس لدينا أدوية كافية لهم لمعالجتهم هنا».

وفي موقع التظاهرة، عُثر على أعيرة نارية فارغة بالإضافة إلى كريات معدنية.

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