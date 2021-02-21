تدمير تعزيزات للميليشيا بمحافظة الجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - بير المزاريق (الاتحاد)

دمر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا «الحوثي» الانقلابية في جبهة بير المزاريق شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وكانت قوات الجيش اليمني شنّت هجوماً واسعاً من محاور عدّة على مواقع تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية، المدعومة من إيران، في جبهة مريس بمحافظة الضالع. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن الجيش الوطني هاجم مواقع الميليشيا في القطاع الشرقي والشمالي والغربي لجبهة مريس، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.