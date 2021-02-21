العراق: استهداف صاروخي لـ«بلد الجوية»

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (وكالات)

أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس، باستهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا، مؤكدة إصابة «متعاقد مع الجيش العراقي جراء القصف». وقالت المصادر: «إن الصواريخ سقطت على ساحات خارجية، ضمن قاعدة بلد».

ويأتي ذلك بعد أيام على استهداف مدينة أربيل في كردستان العراق بهجوم صاروخي عنيف، حيث أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في المحافظة، أودت بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم خمسة في المطار وثلاثة في المدينة، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية».