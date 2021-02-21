بايدن وترودو.. أول لقاء ثنائي افتراضي للرئيس الأمريكي منذ انتخابه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2021 11:33 مساءً

يشارك الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، في أول لقاء ثنائي افتراضي منذ انتخابه رئيسا، وسيكون محاوره رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكان بايدن خص ترودو بأول اتصال هاتفي مع مسؤول أجنبي، بعد يومين من وصوله إلى البيت الأبيض.

وسيسمح اللقاء الافتراضي للمسؤولين بالتطرق إلى “جهودهما المشتركة” في مواجهة وباء كوفيد-19 ومكافحة التغير المناخي وفقا للبيت الأبيض.

ولم تذكر الإدارة الأميركية في بيانها الملف الأكثر حساسية حاليا وهو قرار بايدن إلغاء مشروع خط أنابيب النفط “كيستون أكس إل” الذي يربط حقول كندا النفطية بالولايات المتحدة.

وأطلق هذا المشروع في العام 2008 وعلقه الرئيس السابق باراك أوباما، ثم أعطى خلفه دونالد ترامب الضوء الأخضر لبنائه. وينتقد المدافعون عن البيئة بناء خط الأنابيب بسبب تأثيره على انبعااث غازات الدفيئة.

وإلغاء مرسوم ترامب بخصوص هذا المشروع كان وعدا قطعه بايدن خلال حملته الانتخابية، في إطار خطته لمكافحة التغير المناخي.

وبعيد إعلان هذا القرار عبر ترودو عن خيبة أمله.