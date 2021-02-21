شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا فرنسا: 22 ألف إصابة و183 وفاة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة الفرنسية 22371 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، وذلك مقابل 21231 حالة السبت الماضي.

وزاد متوسط عدد الحالات الجديدة على مدى سبعة أيام بواقع 163 حالة إلى 19217 بعد تراجع شبه مستمر في النصف الأول من الشهر.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران أمس السبت، إن اتجاه البيانات في الأيام القليلة الماضية ليس جيدا وحذر من احتمال اللجوء لتشديد إجراءات مكافحة الفيروس. وأفادت الوزارة أيضا بتسجيل 183 وفاة في المستشفيات.