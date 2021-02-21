أول تعليق من علاء مبارك على قرار قضائي بشأن صهره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على قرار لجنة استرداد الأموال بالتسويه مع والد زوجته، بقيمه بـ1.3 مليار جنيه.

وكتب علاء مبارك، في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها الخليج 365، قائلا: "طيب وهل تم إعلان أيضاً أن شركة سودك كانت الطرف الأساسى في هذا التصالح ودفعت الجزء الأكبر! ولا ده خبر مش مهم !!".

وجاءت تغريدة علاء مبارك كأول تعليق منه على قرار لجنة استرداد الأموال بشأن والد زوجته ووزير الإسكان المصري الأسبق محمد سليمان.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت النيابة العامة أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ، صهر علاء مبارك، فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

وأشارت النيابة المصرية، في بيان لها، إلى أن اللجنة برئاسة المستشار حماده الصاوي، النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ "والد زوجة علاء مبارك"، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة المصرية مبلغ قدره مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا.

وجاءت التسوية بعد طلبين تم تقديمهما من المتهمين بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام إلى لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

يشار إلى أن والد زوجة علاء مبارك، مجدي راسخ، وهو رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في مصر صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أرض شركة سوديك" بالشيخ زايد، غربي القاهرة، فيما صدر ضد محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان الأسبق حكمًا نهائيًا بالسجن المشدد 3 سنوات في ذات القضية.