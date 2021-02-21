إغلاق مراكز لأونروا بغزة احتجاجا على "السلة الموحدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين بغزة، السبت، إغلاق مؤقت لعدد من مراكز (أونروا) غدا الأحد، احتجاجا على نظام السلة الغذائية الموحدة.

وأوضحت اللجنة المشتركة، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن إغلاق مراكز التوزيع في المحافظات الخمس بالقطاع سيكون من 7 حتى 10 صباحا.

وأشارت إلى أن إدارة أونروا باشرت بتنفيذ نظام توزيع "الكابونة الموحدة" الذي يحرم أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني من حقهم في الحصول على الحصّة الغذائية.

ومن المقرر أن يبدأ غدًا توزيع السلة الغذائية الموحدة للدورة الأولى في عام 2021.

وقالت اللجنة إن ذلك يأتي خطوة أولى ورسالة لإدارة أونروا للتراجع عن التقليص الجديد من "قوت يوم فقراء اللاجئين".

وحذرت اللجنة إدارة الوكالة من الاستمرار في هذه السياسة، مؤكدة استمرارها في خطواتها حتى تتراجع أونروا عن قرارها بتوحيد السلة الغذائية.

وذكرت أن إدارة أونروا "ما زالت تحاول فرض سياسة الأمر الواقع، في ظل سياسة التغوّل على حقوق اللاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة والحصار، وانتشار وباء كورونا".

والخميس طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبوهولي، وكالة "الأونروا"، بوقف تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" كونه يلحق الضرر بـ770 ألف لاجئ.

ودعا أبو هولي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى وقف تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" في قطاع غزة من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين.

والسلة الغذائية الموحدة نظام جديد اعتمدته الأونروا في عام 2021 لتنشيط برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.

وبموجب هذا النظام، تم إضافة الأطفال حديثي الولادة إلى أولئك الذين سيحصلون على المعونة وإلغاء من لديهم دخل من قائمة المنتفعين، وكذلك تقليص كمية المساعدات التي تصل لبعض الفئات.

