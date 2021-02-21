المنفي: فتح طريق "سرت -مصراتة" أولوية "الرئاسي الليبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن الطريق الساحلي سرت - مصراتة سيفتتح قريبا، وتابع أن هذه الخطوة تعد من أولويات السلطة الجديدة بعد اعتماد حكومة الوحدة.

وطالب ‏رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اللجنة العسكرية بتأمين جلسة البرلمان لتمرير الحكومة بسرت، حيث ناقش المنفي اليوم السبت، في مدينة طرابلس مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع للوفاق، سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد.

وتناول اللقاء بحسب المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحث ومناقشة بعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس وسبل توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية المشترك 5+5.

وفي إطار سعيه لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ٥+٥، التقى رئيس المجلس الرئاسي ببعض القيادات العسكرية الموجودة في طرابلس.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة"5 +5" اتفاقا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

وفي الـ5 من فبراير/شباط الجاري، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا أن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، من أصل 74.

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام وبالتحديد في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.