شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. المستشار تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة له مع ولي العهد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلى تكريم في حياتي..شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه، بصورة جديدة له مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه على "إنستجرام"،: "اكرمني سيدي ومولاي وقائدي- حفظه الله- بهذه الصورة، اليوم، 20 فبراير 2021 م، التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي... حفظك الله سيدي ... الخادم ????????❤️".