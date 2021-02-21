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 شاهد.. المستشار تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة له مع ولي العهد السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلى تكريم في حياتي..شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، متابعيه، بصورة جديدة له مع ولي العهد السعودي، الأمير .

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه على "إنستجرام"،: "اكرمني سيدي ومولاي وقائدي- حفظه الله- بهذه الصورة، اليوم، 20 فبراير 2021 م، التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي... حفظك الله سيدي ... الخادم ????????️".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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