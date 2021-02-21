وزير الصحة الفرنسي يدعو إلى فرض قيود إقليمية إضافية في جنوب شرقي البلاد بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، السبت، إلى فرض قيود إقليمية إضافية في جنوب شرقي البلاد بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا.



واقترح "فيران" تشديد حظر التجوال الليلي في نيس وفرض إغلاق جزئي أو كامل.

ومن المقرر أن ينظر مسؤولون في خطوات إضافية في منطقة الألب - ماريتيم، مساء الأحد.

وقال فيران في وقت سابق إن الوضع في المنطقة مثير للقلق بشكل خاص، حيث أنها الأكثر تضررا على مستوى البلاد، حيث بلغ معدل الإصابة 577 حالة لكل 100 ألف شخص في فترة 7 أيام.

وبشكل عام، سجلت فرنسا البالغ تعدادها 67 مليون نسمة، أكثر من 3.5 مليون إصابة بالفيروس، ونحو 84 ألف وفاة.

وتخضع البلاد لحظر تجوال منذ أسابيع بداية من السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت هناك مناقشات متجددة حول فرض إغلاق آخر في الأسابيع القلائل الماضية، لكن الحكومة تواصل التأكيد على أنها تحاول تجنب هذا الإجراء إن أمكن.