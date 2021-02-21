شكرا لقرائتكم خبر عن هل تزول إسرائيل ؟ مسؤول أمني يجيب: لن تبقى للجيل القادم والان مع التفاصيل
وأضاف: «هناك سؤال وجودي استراتيجي أوضحت أزمة كورونا مدى خطورته وهو: هل تتمتع إسرائيل بالتماسك الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والقوة العسكرية والأمنية التي ستضمن وجودها الجيل القادم؟».
وتابع: «أتحدث عن الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تغير جوهر إسرائيل، وتستطيع أن تعرض وجودها للخطر خلال جيل واحد، إذ يزداد الانقسام عمقا، وأصبح الانقسام بين اليمين واليسار مهيمنا أكثر من الخلاف بين اليهود والعرب، كما أن انعدام الثقة في أنظمة الحكم آخذ في الازدياد، والفساد ينتشر في الحكومة والتضامن الاجتماعي ضعيف».
واعتبر أن القوة الإقليمية المسماة إسرائيل غير قادرة على السيطرة على العديد من المناطق، موضحا أنه «وفقا لأرقام الجهاز المركزي للإحصاء، فإننا سنكتشف أنه بعد 40 عاما سيكون نصف سكان إسرائيل من المتدينين والفلسطينيين». وحذر من أن اليهود الحريديم باتوا عبئا، وأن منهم من باتوا منتشرين في الاتجاهات المعادية، وبالنسبة لهم فإن إسرائيل في طريقها للخسارة.