شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف موسكو يؤيد الحكم ضد نافالني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وسط مطالبات أوروبية بالإفراج الفوري عنه، أيدت محكمة استئناف موسكو أمس (السبت) الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية.

وخفض القاضي الذي ترأس الجلسة ديمتري بالاشوف قليلاً مدة الحكم بشهر ونصف الشهر بحق نافالني الذي سيتعين عليه قضاء عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام، ويمثل المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني المستهدف بعدة دعاوى قانونية، أمام القضاء في قضيتين منفصلتين قد تقوده إحداهما إلى معسكر عمل قسري لنحو 3 سنوات.

وستعقد الجلستان في وقت طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن المعارض المناهض.