شكرا لقرائتكم خبر عن الغنوشي في ورطة.. والإطاحة به تقترب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توقع النائب التونسي بدرالدين القمودي، نجاح الإطاحة بزعيم «إخوان تونس» من البرلمان، وأكد أن العريضة في طريقها إلى النجاح هذه المرّة، رغم الضغوط التي تمارسها حركة النهضة من أجل إجهاضها وإنقاذ زعيمها.

ونفى النائب عن الكتلة الديمقراطية في تصريح تلفزيوني أمس (السبت)، ما يتردد عن وجود صفقة سريّة بين كتلته والنهضة للخروج من الأزمة السياسية تقضي بالتراجع عن العريضة للإبقاء على الغنوشي مقابل استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وعودة المبادرة إلى الرئيس قيس سعيد. وشدد على أنه لا تعامل خفياً أو «تحت الطاولة» بين النهضة والكتلة. وقال إن الكتلة الديمقراطية منسجمة وموحّدة في مواقفها من الغنوشي ولن تعقد أيّ صفقة معه، وتعمل على إنجاح عريضة سحب الثقة منه لاعتقادها بضرورة تغيير المشهد البرلماني وتجاوز الخلافات والصراعات التي تسبّب فيها. وكشف عن وجود إجماع بين أغلب النواب حول العريضة وسيتم تقديمها إلى مكتب البرلمان خلال الأيام القادمة حالما تبلغ 109 توقيعات..