شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الملالي يحطم الرقم القياسي في إعدام النساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سجلت إيران الرقم القياسي في عمليات الإعدامات في العالم مقارنة بعدد سكانها، وحطم نظام الملالي الرقم القياسي لإعدام النساء في العالم. وكشفت معلومات موثقة، أنه خلال سنوات حكم حسن روحاني السبع، أُعدم أكثر من 4300 شخص في إيران. وأكدت المعلومات أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام وخاصة إعدام النساء أكبر من ذلك بكثير، إذ ينفذ نظام الملالي معظم عمليات الإعدام سراً وبعيداً عن الأنظار، وليس هناك شهود وقت التنفيذ إلا من قاموا بتنفيذها.

وأعلنت لجنة المرأة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن العديد من النساء المدانات بجرائم قتل يقعن ضحيات العنف، وأنهن ارتكبن القتل دفاعاً عن النفس. ونشرت لجنة المرأة قائمة بالنساء اللواتي تم إعدامهن خلال فترة رئاسة روحاني.

وتستند المعلومات الموثقة إلى الأخبار والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام الحكومية في إيران ومصادر أخرى موثوقة داخل إيران ومرتبطة بالمقاومة الإيرانية.

وشهد الأربعاء الماضي إعدام زهراء إسماعيلي (42 عامًا) وهي أم لطفلين في سجن جوهردشت (رجائي شهر) بمدينة كرج برفقة 6 سجناء آخرين. وكانت زهراء ضحية للعنف المنزلي وتم الحكم عليها بالإعدام نتيجة قتل زوجها الذي يعمل ضابطاً في دائرة المباحث دفاعًا عن النفس بعد استعماله المتكرر للعنف والاعتداء عليها بالضرب المبرح.

وذكرت مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، أنه تم نقل زهراء وهي ثالث امرأة تم إعدامها في فبراير إلى الحبس الانفرادي في مجموعة مؤلفة من 10 سجناء محكوم عليهم بالإعدام يوم الإثنين الماضي، استعدادًا للإعدام.

يذكر أن جلادي نظام الملالي أعدموا 3 نساء في الأسابيع الأخيرة في سجون أردبيل وسنندج وكرج، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لعمليات إعدام النساء خلال فترة حكم روحاني إلى 114 امرأة.