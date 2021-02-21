شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 200 مليون جرعة لسكان أكثر من 100 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلّقى سكان 107 دول ومناطق في العالم أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في وقت أقرت فيه روسيا ثالث لقاحاتها وأعلنت سننتج 88 مليون جرعة من اللقاح في النصف الأول من العام الحالي، فيما قالت رومانيا إنها ستعطي الأولوية لتطعيم المشردين.

وحسب تعداد ل«فرانس برس» فقد تم إعطاء 201 مليون و42 ألفا و149 جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، لكن هذا العدد أقل من الواقع لأن دولتين كبيرتين هما الصين وروسيا لم ترسلا بيانات جديدة منذ نحو عشرة أيام.وأعطيت 45 في المئة من هذه اللقاحات في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مع أنها لا تضم أكثر من عشرة في المئة من سكان العالم.

لقاح روسي ثالث

وفي موسكو قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن بلاده أقرت أمس السبت، لقاحاً ثالثاً للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلي. وأضاف أن أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذي أُطلق عليه اسم كوفيفاك وينتجه مركز تشوماكوف في مدينة سان بطرسبرج، ستُطرح للاستخدام المحلي في مارس /آذار. وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا عبر التلفزيون الرسمي أمس السبت، إن روسيا ستنتج 88 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 في النصف الأول من هذا العام، منها 83 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك في). وأضافت أنه سيتم تخصيص 59 مليونا من هذه الجرعات لبرنامج التطعيم الوطني.

الأولوية لتطعيم المشردين

وأكّدت رومانيا من جانبها أنّها لقحت ما يقرب من 300 مشرد أعطتهم الأولوية إلى جانب كبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، قائلة إنهم لا يحظون بحماية للوقاية من العدوى. وقررت بوخارست إعطاء المشردين الأولوية، على غرار الدنمارك، بعد ضغوط من الجمعيات الخيرية.

استقالة وزير أرجنتيني

قدّم وزير الصحة الأرجنتيني جينيس جونزاليس جارسيا استقالته نزولاً عند طلب رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز بعد الكشف عن تلقي أصدقاء للوزير اللقاح قبل بدء الحملة الرسمية للتحصين ضد كوفيد-19. (وكالات)