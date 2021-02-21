شكرا لقرائتكم خبر عن عبور دفعة أولى من طالبي اللجوء الحدود المكسيكية الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبرت مجموعة أولى تضم 25 من طالبي اللجوء الحدود الأمريكية أول أمس الجمعة، في إطار إصلاحات واسعة في مجال الهجرة أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما لا يزال الآلاف ينتظرون في المكسيك على أمل اللحاق بهم.

واجتازت المجموعة الحدود على متن حافلة من مدينة تيخوانا برفقة ممثلين عن المفوضية العليا اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي وقت لاحق أكد مسؤول في مركز إيواء في سان دييجو، أن المجموعة وصلت إلى فندق في المدينة، علماً بأن الوجهة النهائية لها غير معروفة.

وبموجب برنامج الهجرة الذي طبقته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وعرف ب«ابقوا في المكسيك»، أعيد عشرات آلاف المهاجرين غير المكسيكيين، وغالبيتهم من أمريكا الوسطى، عبر الحدود بانتظار البت في طلباتهم. لكن إدارة بايدن سارعت إلى إلغاء البرنامج المثير للجدل والمعروف رسمياً باسم «بروتوكول حماية المهاجرين»، وبدأت أولى المراحل الجمعة.

ورحب «اتحاد الحريات المدنية الأمريكية» بوصولهم واعتبر ذلك «خطوة مهمة في إعادة بناء» نظام اللجوء الأمريكي.

وبحسب أرقام وزارة الأمن الداخلية الأمريكية، هناك قرابة 25 ألف حالة قيد الدراسة. وتقول المكسيك إن 6 آلاف شخص ما زالوا على أراضيها.

(أ.ف.ب)