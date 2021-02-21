شكرا لقرائتكم خبر عن حلفاء الولايات المتحدة سعداء بعودتها لقيادة العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الأوروبيون، حلفاء الولايات المتحدة، عن سعادتهم بعودة أمريكا إلى قيادة العالم الحر، بعد أربع سنوات أبعد فيها الرئيس السابق دونالد ترامب بلاده عن أوثق حلفائها السياسيين والعسكريين، واعتبر الزعماء الأوروبيون أن السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة التي كشف الرئيس جو بايدن ملامحها، أول أمس الجمعة، من شأنها فتح فصل جديد في العلاقات ما بين ضفتي المحيط الأطلسي.

عودة حميدة

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن الرئيس الأمريكي بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى قيادة العالم الحر بخطوة رائعة، ساعدت الغرب على الاتحاد. وقال جونسون في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر الفيديو كونفرنس «كما رأيتم وسمعتم آنفاً، أمريكا تعود بشكل كامل إلى قيادة العالم الحر وهذا أمر رائع»؛ وذلك في إشارة إلى كلمة الرئيس الأمريكي الجمعة. وأضاف قائلاً: «وصل الظلام إلى مستوى مبالغ فيه. ونحن نطوي صفحة وتتجمع الدول التي نطلق عليها اسم الغرب وتوحد مجدداً قواها وخبراتها الهائلة».

فصل جديد

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن ألمانيا مستعدة لبدء «فصل جديد» في العلاقات عبر الأطلسي تتبع فيه الولايات المتحدة وأوروبا أجندة مشتركة. وقالت ميركل لمؤتمر ميونيخ للأمن عبر دائرة تلفزيونية «وفقاً لمبادئنا وقيمنا وإيماننا بالديمقراطية وقدرتها على التحرك، فإننا نملك أساساً كبيراً وجيداً... علينا فعل الكثير وألمانيا مستعدة لفصل جديد عبر الأطلسي».

تواصل يومي

وقال سفير إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة في واشنطن بسرور إنه على تواصل شبه يومي، على الرغم من أنه افتراضي، مع الإدارة. فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة ممازحاً، إن وزارة الخارجية محظوظة؛ لأنها مدرجة على «برنامج العائلات» للفواتير الهاتفية.

ملامح السياسة الخارجية

وكان بايدن تحدث في كلمته للمؤتمر عن أزمات من إيران إلى بورما مروراً بالتغير المناخي، وكشفت سياساته عن نهج متسق لافت قائم على التعاون الوثيق مع الحلفاء. وبعد شهر في البيت الأبيض بادر بايدن بسرعة إلى إلغاء سياسات «أمريكا أولاً» التي اتبعها سلفه ترامب.

وتعهد بايدن، أمام اجتماع افتراضي لمؤتمر ميونيخ الأمني بالعمل «عن كثب مع حلفائنا وشركائنا». وقال: «دعوني أزيل أي شكوك متبقية: الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والعواصم في أنحاء القارة، من روما إلى ريجا؛ للتصدي للتحديات المشتركة التي نواجهها».وكان بايدن أعاد فور توليه الرئاسة، مجدداً، الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، ووضع حداً لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وأكد أن التعاون الدولي ضروري؛ لتحقيق أهم أولوياته المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي.

المسار الدبلوماسي

وفيما يتعلق بالخطوة الأولى لإدارته العودة لمسار دبلوماسي مع إيران، انطلقت وزارة الخارجية من مقترح للاتحاد الأوروبي يعرض عقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي يكاد ينهار بعد انسحاب ترامب منه.

وبعد الانقلاب العسكري في بورما، سعى بايدن إلى إقامة جبهة موحدة مع الشريكتين الهند واليابان، اللتين ترتبطان بعلاقات أفضل مع الدولة التي تسعى الولايات المتحدة لإقناعها.

إحياء التحالفات

ويعتقد جيك ساليفان مستشار بايدن للأمن القومي، أن الولايات المتحدة بحاجة «لاستعادة ثقة الحلفاء والشركاء» وأن تطمئنهم إلى أن السياسات والاتفاقيات لا تتغير بشكل جذري مع كل إدارة.

وستكون مساعي بايدن موضع ترحيب من القادة الذين «اعتقدوا أن الرئيس ترامب نظر إلى التحالفات بشكل شبه حصري، من منظار المبادلات التجارية». (وكالات)