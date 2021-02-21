شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يحبط هجوماً لتنظيم «داعش» الإرهابي في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، إحباط هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي كان يستهدف العاصمة العراقية بغداد، فيما أكدت قتل قيادات للتنظيم المتطرف في عمليات أمنية منفصلة.

إفشال الاعتداء

وذكرت قيادة العمليات في بيان صحفي: «وفقا لمعلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من قتل 5 إرهابيين في قضاء الطارمية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة بغداد». وأضافت أن من ضمن قتلى «داعش» قياديا عسكريا إضافة إلى ما يسمى بوالي الطارمية والمفتي الشرعي للتنظيم، ومسؤول إعلامي بقضاء الفلوجة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، تنفيذ طائرات «إف-16» أربع ضربات جوية شمالي بغداد. وقالت الخلية في بيان، إن «طائرات إف 16 نفذت أربع ضربات لإسناد قطعات قيادة عمليات بغداد خلال عملياتها التي تنفذها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة». وداهمت قوات الأمن العراقية منزلا يتحصن فيه عناصر من التنظيم في أحد بساتين بلدة الطارمية الواقعة شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين على الأقل واثنين من قوات الأمن، حسبما أعلن الجيش في بيان.

عملية استباقية

وقال اللواء أحمد سالم قائد عمليات بغداد «بعد ورود معلومات استخباراتية أن«داعش»، كان يعقد اجتماعاً هناك للتخطيط، تحركت قوة إلى المضافة»، موضحا أن «الاجتماع كان للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وانتحارية في بغداد». وبعد تمشيط المنطقة وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المنطقة.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيهات إلى السلطات العسكرية والأمنية باستمرار ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع وجهاء منطقة الطارمية وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه، على الجهود المتميزة التي أثمرت عن قتل عدد من الإرهابيين المطلوبين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أنه «ضمن حملة الحكومة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالقضاء على عصابات «داعش» الإرهابية والتي أدت إلى مقتل قيادات الرهاب، أجرى الكاظمي، زيارة إلى قضاء الطارمية للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقية التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من عصابات «داعش»».

اعتقالات الأنبار

وتأتي العملية الجديدة بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصاً في هجوم انتحاري مزدوج في ساحة الطيران المزدحمة كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات. وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان منفصل، إنه «تأكيداً لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول «داعش» الإرهابي وخلاياه النائمة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين بمحافظة كركوك. وفي الأنبار ألقت الشرطة القبض على ثلاثة إرهابيين بناءً على اعتراف عدد من المتهمين المقبوض عليهم.