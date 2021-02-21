شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يبحث مع المبعوث الأممي منهجية تشكيل الحكومة الليبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، مع المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيتش، «سبل المضي قدماً في خريطة الطريق، والمنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة الليبية»، فيما حث مجلس النواب الليبي، أعضاءه على تنحية الخلافات جانباً، ومنح الثقة للحكومة، في حين تعهد رئيس المجلس الرئاسي بعدم الإقصاء.

وقال الدبيبة في بيان: إنه التقى يان كوبيش إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في البعثة الأممية، لافتاً إلى أن اللقاء «تمحور حول أهمية المضي قدماً في خريطة الطريق، والمنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد».

وأكد الدبيبة «السعي لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة، بما يخدم مصلحة الجميع».

جميع أنحاء البلاد

وكان الدبيبة أكد في وقت سابق أمس السبت، أنه لن يقبل باختيار وزراء لا يستطيعون الوصول إلى كافة المناطق الليبية.

ودعا، إلى وقف الحروب والاقتتال بين الليبيين، وطي صفحة الماضي، والنظر إلى المستقبل.

جاء ذلك في كلمة له، خلال لقائه بعدد من حكماء ومشايخ بلدية طبرق، أكد فيها أن حكومة الوحدة الوطنية ستركز على المشروعات التنموية والحالات الإنسانية في مختلف ربوع البلاد، مناشداً الليبيين بدعم حكومته ومؤازرتها باعتبارها حكومة لكل الليبيين.

من جهته، حث مجلس النواب الليبي، أعضاءه على تنحية الخلافات جانباً، ومنح الثقة للحكومة.

ودعا يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية بالمجلس :

النواب لتغليب المصلحة العامة ونبذ الخلافات الشخصية، والحرص على أن يقوم البرلمان بدوره؛ حفاظاً على المسار الديمقراطي،وعدم تفويت هذه الفرصة للتوافق التاريخي، والتي قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة التي يعيشها إلى طريق الاستقرار.

سرت تستعد

في أثناء ذلك، اتخذت بلدية سرت عدة إجراءات وترتيبات استعداداً لاستقبال اجتماعات انعقاد جلسة مجلس النواب خلال الأيام القادمة، بينها تشكيل ثلاث لجان؛ هي: لجنة الخدمات، والإعلام والاستقبال.

وقال المتحدث باسم بلدية سرت محمد الأميل: إنه تقرر أن تعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مجمع قاعات واغادوغو بسرت، بعد تنسيق ديوان المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

حكومة واحدة

يأتي ذلك، فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، خلال لقائه، أمس في طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أن الحكومة المقبلة ستكون واحدة لكل الليبيين من دون إقصاء أو تهميش.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، إن المنفي ناقش خلال لقائه بوتشينو العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة العربية والأوروبية.

وشدد المنفي على أن الحكومة الليبية المقبلة ستكون واحدة لكل الليبيين من دون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلسي النواب، وما يعرف ب«الأعلى للدولة»، الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الأمن داخلها؛ للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد لها نهاية 2021.

من جانبه، هنأ بوتشينو المنفي على توليه المنصب، مؤكداً أن إيطاليا ستكون دائماً إلى جانب الشعب الليبي؛ للوصول إلى الاستقرار.

ميزانية موحدة

في سياق آخر، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق أنه التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في إطار العمل على إقرار ميزانية موحدة، وإنهاء حالة الانقسام المالي للدولة.

وأضاف معيتيق في تدوينة له بموقع «فيسبوك»: إن هذه الخطوة تعد مهمة في تمهيد الطريق للحكومة المقبلة؛ لاستلام مهامها بميزانية موحدة ومؤسسات موحدة. (وكالات)