شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف شخص يشتبه في إرساله طروداً مفخخة في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الجنائية في بادن فورتمبرغ، السبت، عن توقيف رجل في السادسة والستين، يشتبه في أنه أرسل في الأيام الماضية طروداً مفخخة لمؤسسات غذائية في ألمانيا.

وقالت الشرطة ونيابة هايدلبرغ في بيان مشترك: إن القوات الخاصة في الشرطة تمكنت من توقيف الرجل في منزله من دون مقاومة. ويشتبه في أنه الشخص الذي أرسل الطرود.

والمشتبه فيه متقاعد ويُقيم في أولم، وليس لديه أية سوابق. وأضاف البيان: إنه لم يدل حتى الآن بأية أقوال. وتابع المصدر: إن المحققين يعدون حالياً أنه من المستبعد أن يكون المشتبه فيه أرسل طروداً أخرى.

ومطلع الأسبوع، انفجر طردان مفخخان في شركتين متخصصتين في صناعة الأغذية جنوب غرب ألمانيا، أحدهما في مركز إداري لمجموعة «ليدل» للبيع بالتجزئة.

وقالت النيابة: إن الانفجارين أوقعا أربعة جرحى. وكان عثر على طرد مفخخ، وتم تفكيكه في مركز لتوزيع البريد في مطار ميونيخ. وكان موجهاً لـ«هيب» منتج أغذية الرضع، كما ذكرت الجمعة الشرطة المحلية التي رجحت وجود رابط بين كل الطرود.

ويقول المحققون: إن هذه الطرود استهدفت شركات مرتبطة بالقطاع الغذائي، والقاسم المشترك بينها أنها مرسلة من جهة وهمية مجهولة. ويفترض أن تبلغ مراكز البريد عن الطرود التي لا تحمل هوية المرسل أو التي تبدو مشبوهة.