ليفانتي يلحق الخسارة الثانية بأتلتيكو مدريد

أشعل ليفانتي المنافسة على اللقب عندما ألحق الخسارة الثانية هذا الموسم بمضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر بالفوز عليه 2-صفر السبت على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين ليفانتي بفوزه الأول على أتلتيكو مدريد في ملعبه إلى مسجلي هدفي الفوز قائده موراليس خوسيه لويس موراليس (31) والبديل خورخي دي فروتوس (90+5)، وحارس مرماه دانيال كاريناس الذي تصدى للعديد من الهجمات المدريدية.

ونجح ليفانتي في كسب أربع نقاط من أصل ستة ممكنة من أتلتيكو مدريد في مباراتين جمعت بينهما في مدى ثلاثة أيام بعدما كان أرغمه على التعادل 1-1 الأربعاء.

وبعدما حرم القطب الثاني للعاصمة من الابتعاد ثماني نقاط الأربعاء، أسدى ليفانتي خدمة ثانية للقطب الأول ريال مدريد حامل اللقب لتقليصه إلى ثلاث نقاط في حال فوزه على مضيفه بلد الوليد.

وبات أتلتيكو مدريد الذي كان يغرد خارج السرب منذ فترة طويلة، مهدداً جداً بخسارة الصدارة في المرحلتين المقبلتين كونه بات مدعواً إلى مواجهة مضيفه فياريال السابع ومن بعده ضيفه ريال مدريد، قبل مواجهة ضيفه أتلتيك بلباو في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة في العاشر من مارس المقبل.

وهي الخسارة الأولى لأتلتيكو مدريد على أرضه هذا الموسم والأولى منذ 72 مباراة.

كما هي الخسارة الثانية لرجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني هذا الموسم بعد الأولى أمام مضيفه وجاره ريال مدريد صفر-2 في 12 ديسمبر الماضي.

وجاءت خسارة أتلتيكو مدريد قبل استضافته تشيلسي الإنجليزي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

هدف مبكر

ودفع سيميوني بنجمه البرتغالي جواو فيليكس أساسياً للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني الماضي وتحديداً ضد فالنسيا؛ حيث أدرك التعادل لفريق العاصمة الذي خرج فائزاً 3-1، وذلك ليعوض غياب الجناح الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو بسبب الإصابة.

وكاد موراليس يفعلها من هجمة مرتدة منسقة مرر على إثرها روبن روشينا كرة طويلة خلف الدفاع من منتصف ملعب فريقه إلى موراليس الذي انطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بجوار القائم الأيسر للحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك (8). ورد أتلتيكو مدريد بتسديدة قوية لسواريس من داخل المنطقة أبعدها الحارس كارديناس إلى ركنية (14).

وعلى غرار مباراتهما المؤجلة الأربعاء في فالنسيا، كان ليفانتي البادئ بالتسجيل عندما نجح موراليس في استغلال كرة فشل لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوغبيا في تشتيتها فسددها قوية بيمناه من داخل المنطقة ارتطمت بمدافعين وخدعت أوبالاك (31).

وكاد فيليكس يدرك التعادل مباشرة عندما تلقى كرة خلف المدافعين من كوندوغبيا فكسر مصيدة التسلل وسددها من خارج المنطقة فوق العارضة (32)، وجرب المدافع ماريو هيرموسو حظه بتسديدة بعيدة أبعدها كارديناس إلى ركنية (40). وتلقى أتلتيكو مدريد ضربة موجعة بإصابة قطب دفاعه الدولي الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس فدخل مكانه الفرنسي توما ليمار (54).

وأنقذ كارديناس مرماه من هدف محقق بتصديه بقدمه اليمنى لكرة فيليكس من مسافة قريبة؛ إثر تمريرة عرضية لماركوس يورنتي (59).

وانبرى ليمار لركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة تصدى لها كارديناس بسهولة (86).

وأنقذ كارديناس مرماه من هدف رائع بتصديه لتسديدة قوية «على الطاير» لليمار من خارج المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (90+2).

ووجه ليفانتي الضربة القاضية لأتلتيكو مدريد بإضافته الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة منسقة تلقى على إثرها دي فروتوس كرة في منتصف ملعب فريقه فانطلق في الجهة اليمنى مستغلاً تواجد حارس المرمى أوبلاك في منطقة جزاء الضيوف إثر ركلة ركنية وسددها من منتصف الملعب داخل المرمى الخالي (90+5).