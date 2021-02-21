شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ تشارك بحفل السفارة اليابانية تحت شعار "مجتمع تتألق فيه المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية ومتانة أواصر التعاون بين مصر واليابان، وما يتمتع به البلدان من عمق حضاري يسهم في التقريب بين شعبيهما، مشيدة بما شهدته هذه العلاقات من طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية، وهو ما بدا واضحا من خلال الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي، ورئيس وزراء اليابان.

جاء ذلك خلال حضور وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزى، حفل الشاى الأول، الذى أقيم اليوم، تلبية لدعوة سفير اليابان بالقاهرة، للترحيب بشخصيات نسائية بارزة في مختلف المجالات تحت شعار "مجتمع تتألق فيه المرأة"، حيث أقيم الحفل تفعيلا لتوجهات الحكومة اليابانية لدعم المرأة وتقدير دورها خصوصا العبء الكبير التي تتحمله فى ظل جائحه كورونا، ولتحقيق التعارف والتواصل مع عدد من السيدات ذوات المكانة فى المجتمع.

ونقلت وكيل مجلس الشيوخ، تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، للسفير الياباني، وترحيبه بالتعاون بين المجلس والمؤسسات التشريعية في اليابان، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.



وكيل مجلس الشيوخ فيبى فوزى فى حفل سفارة اليابان وكيل مجلس الشيوخ فيبى فوزى فى حفل سفارة اليابان