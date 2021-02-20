وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عزم بلاده دعم الحل السياسي ووقف إطلاق النار الدائم في أفغانستان

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عزم بلاده دعم الحل السياسي، ووقف إطلاق النار الدائم في أفغانستان.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء السبت، بين وزير الخارجية الأمريكي، ورئيس مجلس المصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله، تناول مراجعة واشنطن لاستراتيجيتها بشأن أفغانستان.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن بلاده لن تقوم بأي خطوة متسرعة للانسحاب من أفغانستان، ولن تسمح بأن تكون ملاذا للجماعات الإرهابية.

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وشدد على التزام بلاده بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أفغانستان، قائلا "إن واشنطن ما زالت ملتزمة بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب".

وأوضحت وزارة الدفاع "البنتاجون" أن أوستن طمأن الدول الحليفة أيضا إلى أن "الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب متسرع أو غير منظم من أفغانستان".

وكان الحلف الأطلسي أعلن في اجتماع سابق، أنه لم يتخذ "أي قرار نهائي" بشأن مستقبل مهمته في أفغانستان، بينما تدرس إدارة الرئيس جو بايدن مسألة سحب القوات الأمريكية من هذا البلد، مع اقتراب موعد نهائي حدد في الأول من مايو/أيار لذلك، في اتفاق بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وحركة طالبان.