شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. 3 صواريخ تضرب قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: ضربت ثلاثة صواريخ قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين “80 كم شمال بغداد” اليوم السبت، بحسب مصدر أمني عراقي. وأفاد المصدر بأن الصواريخ سقطت في ساحات خارجية في محيط القاعدة، ولم يعرف بعد حجم الإصابات والأضرار المادية الناجمة عنها.

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