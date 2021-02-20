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تركي آل شيخ يكشف عن أغلى تكريم في حياته (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشر المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، مساء السبت، صورة جديدة له عبر موقع "فيسبوك" مع ، الأمير .

وكتب تركي علقيًا على الصورة: "‏أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ التي اعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي ..حفظك الله سيدي".

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو في 11 يناير الماضي، عن ولي العهد السعودي، عبر "تويتر" وعلق قائلاً: "سيدي أنت تصنع لنا الحاضر الجميل والمستقبل المشرق. سر بنا إلى عنان السماء. السعودي بعون الله ثم بوجود قائد ملهم مثلكم حفظكم الله لا حدود لطموحه ولا سقف لأحلامه".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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