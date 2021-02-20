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إصابة عدد من الأشخاص بعد سقوط أجزاء من طائرة فوق مدينة هولندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام - (د ب أ)

أدى سقوط أجزاء من طائرة بوينج، اليوم السبت، إلى إصابة شخصين في هولندا بجروح.

وقالت الشرطة في مدينة ماستريخت، إن الطائرة تعرضت لاندلاع حريق في أحد محركاتها الأربعة بعد وقت قصير من انطلاقها.

وأضافت الشرطة أن بعض القطع المعدنية سقطت على الأرض في ميرسن شمالي ماستريخت.

ولحقت أضرار بعدد من السيارات والمنازل في المدينة.

وذكرت الشرطة أن امرأة مسنة أصيبت في رأسها وتعين علاجها بالمستشفى.

وأصيب طفل بجروح طفيفة أثناء محاولته التقاط الحطام من الأرض.

وتتولى السلطات المختصة التحقيق في الحادث.

هبطت الطائرة في وقت لاحق في مدينة لييج البلجيكية، وكانت في الأصل متجهة من مطار ماستريخت آخن إلى مطار نيويورك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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