نائب وزير التعليم يكشف لـ"الخليج 365" موعد تحميل النماذج الاسترشادية لطلاب النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، موعد تحميل نماذج استرشادية لامتحانات صفوف النقل.

وقال حجازي لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تحميل نماذج استرشادية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين المقبل.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعد الآن، نماذج استرشادية لامتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، على موقع الوزارة، بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحانات الموحد.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة تقييم طلاب شهادات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وقال شوقي، خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، أن طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل مجمع في كل المواد في يوم واحد بالمدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه يحضر الطلاب بالتناوب بين مختلف الصفوف الدراسية، بدءا من 28 فبراير وحتى 4 مارس، وذلك على النحو التالي:

الأحد 28 فبراير: امتحانات 4 ابتدائي

الاثنين 1 مارس: امتحانات 5 ابتدائي

الثلاثاء 2 مارس: امتحانات 6 ابتدائي

الأربعاء 3 مارس: امتحانات أولى إعدادي

الخميس 4 مارس: امتحانات ثانية إعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،عدد الأسئلة فى المواد الدراسية المختلفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

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