تبون: سننتج لقاح "سبوتنيك V" في الجزائر في غضون 6 أشهر وسنعين به الأصدقاء والأشقاء في إفريقيا

اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستصنع لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد في غضون 6 أشهر، مشيرا إلى أن الجزائر ستعين به "الأصدقاء والأشقاء" في إفريقيا.

جاء ذلك في أول "خطاب للأمة" يلقيه تبون بعد عودته من العلاج في ألمانيا.

وكان وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد، قد كشف عن تحقيق تقدم في ملف إنتاج لقاح "سبوتنيك V" وأن إنتاجه سيكون خلال شهرين في حال توفرت المادة الأولية، مؤكدا أن الملف التقني للقاح قد سجل لدى الوكالة الوطنية للأدوية.

وذكر أن "روسيا أبدت استعدادها لمرافقة الجزائر في مجال تصنيع لقاح سبوتنيك V في الجزائر وبكميات معتبرة"،

مضيفا: "الجزائر لديها كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لإنتاج اللقاح من خلال عدة شركات".

(روسيا اليوم)