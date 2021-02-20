دعم مستشفى بحضرموت لعلاج مرضى كورونا

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم أجهزة طبية لمركز العزل العلاجي لفيروس كورونا «كوفيد- 19» بمستشفى الحياة العام في مديرية القطن بمحافظة حضرموت. وأوضح مدير مستشفى الحياة الدكتور عادل جمعان بن سويد، أنه تم تزويد المستشفى بجهازي تنفس اصطناعي وهي من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية مزودة ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وجهاز مونتير، إلى جانب تركيب جهازي (infusion pump) مضخة محاليل و(Syringe pump).

محاربة كورونا

أكد سويد أن الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون خلال الأيام الماضية الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مثمنا المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي اليمني.

يأتي ذلك في إطار المشروعات المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

توزيع التمور

قام المركز بتوزيع 7000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة الحديدة. وجرى توزيع 3000 كرتون في مديرية ناطع، و4000 كرتون تمور في مديرية قانية، استفاد من إجمالي التوزيع 7000 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.

كما وزع المركز 2800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 2800 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، التي بلغت، حتى شهر يناير 2021، 575 مشروعا.